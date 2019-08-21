Сергей Шойгу примет участие в праздновании 75-летия освобождения Молдовы по приглашению Игоря Додона

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Предстоящие мероприятия президент обсудил сегодня в рамках встречи с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.

В частности, отметил Додон, речь шла о масштабной программе празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашизма и прежде всего проведении памятных мероприятий на Шерпенском плацдарме и в Кишиневе 24 августа, где запланировано участие министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, которые прибудут в нашу страну по приглашению президента.

Напомним, в этот день состоится традиционное возложение цветов на мемориале «Вечность», а также на Шерпенском плацдарме. Также 24 августа пройдёт открытие отреставрированного по инициативе главы государства памятника освободителям Кишинёва, а вечером на ПВНС жителей и гостей столицы ждёт грандиозный концерт с участием отечественных исполнителей и российской певицы Елены Ваенги.