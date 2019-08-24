Сергей Шойгу прибыл в Кишинев для участия в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Молдовы

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл сегодня по приглашению президента Молдовы Игоря Додона в Кишинев. Российский чиновник примет участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская, пишет ТАСС.

– Программой визита запланирована встреча с президентом Молдовы Игорем Додоном, – сказала она.

Ранее Игорь Додон сообщил, что планирует вместе с министром обороны РФ принять участие в мероприятиях на мемориальном комплексе “Шерпенский плацдарм”, откуда в 1944 году началась легендарная Ясско-Кишиневская операция. В субботу в Кишиневе также будет открыт отреставрированный памятник героям-освободителям столицы, а вечером пройдет грандиозный концерт.