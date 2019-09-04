Сергей Лавров встретится с молдавским министром иностранных дел 11 сентября

Сергей Лавров встретится с молдавским министром иностранных дел 11 сентября
Глава МИД России Сергей Лавров 11 сентября проведет переговоры с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску. Об этом в среду на брифинге сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. 

– Одиннадцатого сентября в Москве состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова. Хотела бы напомнить, что это первый визит в Москву нового главы молдавского внешнеполитического ведомства после формирования, соответственно, нового правительства в этой стране в июне текущего года, – сказала она.
Официальный представитель российского МИД также сообщила, что “предстоит актуализировать повестку дня двусторонних отношений на основе принципов, которые заложены в договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года”, пишет ria.ru.
– Также состоится обмен мнениями по актуальным вопросам российско-молдавского взаимодействия и международной тематики, которые представляют обоюдный интерес, – добавила она.
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