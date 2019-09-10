Сергей Лавров и Нику Попеску встретятся завтра в Москве

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В ходе запланированных на 11 сентября переговоров Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и Министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Нику Попеску планируется рассмотреть возможности для придания импульса разноплановому российско-молдавскому сотрудничеству. Это первый визит в Москву нового главы внешнеполитического ведомства Республики Молдова после формирования коалиционного правительства в июне в нашей стране.

– Сторонам предстоит «сверить часы» по всей повестке дня двусторонних отношений и актуализировать ее на основе принципов, заложенных в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Состоится обмен мнениями относительно путей активизации динамики межмидовского сотрудничества, взаимодействия между отраслевыми ведомствами, связей в культурно-гуманитарной сфере и других областях. Отдельно будет рассмотрен вопрос о развитии договорно-правовой базы двусторонних отношений в целях ее актуализации и совершенствования (общее количество двусторонних соглашений насчитывает порядка 170 документов), – говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ по этому поводу.

В документе также отмечается, что должное внимание будет уделено проблематике торгово-экономического взаимодействия. Состоится обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах энергетики, инвестиций, сельского хозяйства.

– В последние годы удалось переломить негативные тенденции во взаимной торговле. Так, в 2018 г. отмечался рост двустороннего товарооборота на 28,2% (1 560,1 млн долларов США). Положительная динамика наблюдается и в текущем году. В I полугодии товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 13,8% (до 818,1 млн долларов). За этот период экспорт российских товаров в Молдавию вырос на 14,3% (до 635,5 млн долларов). Импорт молдавской продукции – на 12,3% (до 182,6 млн долларов), – сообщается в релизе.

В контексте укрепления экономического диалога будет обсуждаться подготовка очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, намеченного на 18-19 сентября текущего года в Кишиневе. Значительным потенциалом обладает межрегиональный компонент российско-молдавского экономического сотрудничества. Эта тематика будет обсуждаться в том числе в контексте предстоящего 20-21 сентября с.г. в Кишиневе II российско-молдавского экономического форума, становящегося важной площадкой для развития контактов деловых кругов и регионов России и Молдавии. Наряду с двусторонней повесткой дня министры обменяются мнениями по ряду вопросов международного и регионального взаимодействия в ООН, ОБСЕ, ЧЭС и в других многосторонних структурах.

– Переговоры являются хорошей возможностью для координации взаимодействия России и Молдавии в рамках Содружества Независимых Государств, полноформатного использования республикой полученного в мае 2018 г. статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе. Разумеется, в фокусе внимания будет текущая ситуация в приднестровском урегулировании с учетом обозначившихся перспектив активизации динамики переговорного процесса и оказания содействия продвижению мер доверия между Кишиневом и Тирасполем. Исходим из того, что предстоящие переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Молдавии будут способствовать закреплению наметившейся в последнее время тенденции активизации российско-молдавских отношений, включая решение накопившихся в них в последние годы проблем, – заключается в документе.