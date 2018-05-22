Серьезный пожар на складе в Стрэшенах показали на видео

Инцидент произошел вечером 21 мая в нескольких помещения склада, расположенного поблизости от города Стрэшены.

На место происшествия выехали 14 пожарных расчетов, в общей сложности возгорание тушили 80 пожарных. Огнем было объято 1500 квадратных метров помещения, но, благодаря слаженной работе, он не получил распространения.

Стоит отметить, что для тушения пожара был задействован и пожарный поезд. В результате инцидента никто не пострадал, однако возгорание нанесло ущерб сельскохозяйственной технике, которая располагалась внутри склада.

Обстоятельства происшествия выясняются.