Серьезное падение евро произойдет в Молдове 1 октября

Серьезное падение евро произойдет в Молдове 1 октября

Национальный банк обнародовал курс основных валют в стране на понедельник. 

Доллар США подорожает сегодня на 3 бана. Его цена составит 16 леев 89 банов.

Евро, тем временем, подорожает сразу на 20 банов и будет стоить 19 леев 56 банов за единицу. Таким образом, за 100 евро сегодня можно будет выручить на 20 леев меньше, чем вчера.

Румынский лей опустится в цене на 4 бана – до 4 леев 19 банов. Украинская гривна и российский рубль не претерпят изменений – 59 и 25 банов соответственно.

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