Серьезное ДТП в Тирасполе: машину подкинуло вверх и отбросило на дерево

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Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от парка «Победа» в Тирасполе. На Т-образном перекрёстке 22-летний водитель BMW, совершая правый поворот при выезде со второстепенной дороги, из переулка Труда, на главную – улицу Мира, не справился с управлением.

Машину занесло на пешеходном переходе, после чего она выехала на полосу встречного движения. Бордюрный камень послужил трамплином, на котором автомобиль подкинуло вверх и отбросило на дерево. От удара ствол сломался, и крона упала на машину.

Находившиеся в салоне BMW водитель и два пассажира выбрались самостоятельно. От госпитализации молодые люди отказались. Никто из прохожих также не пострадал.

На месте происшествия работали специалисты аварийно-спасательного подразделения, которым пришлось распиливать упавшее дерево, после чего эвакуатор смог приступить к своей работе. Машина восстановлению не подлежит. У водителя изъята и направлена на экспертизу проба биожидкости.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.