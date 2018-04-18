Серьезное ДТП в Ниспоренском районе: три машины сильно повреждены (ФОТО)

Авария произошла после обеда сегодня, 18 апреля, между сёлами Юрчень и Кристешть.

Там столкнулись три легковых автомобиля. Как свидетельствуют снимки с места происшествия, “железные кони” изрядно помяты.

В результате ДТП пострадала женщина: она была доставлена в больницу. Об этом порталу unimedia.info сообщила пресс-секретарь полиции Ниспорен Татьяна Солоткая.

Разобраться во всех обстоятельствах ДТП, а также определить его виновника предстоит полиции.

Фото: : Дмитрий Волков/ Facebook