Серьезное ДТП в Магдачештах: фургон столкнулся с грузовиком (ФОТО, ВИДЕО)

Серьезное ДТП в Магдачештах: фургон столкнулся с грузовиком (ФОТО, ВИДЕО)

Авария произошла сегодня, 18 мая, на трассе Кишинев-Оргеев на выезде из вышеуказанного села.

Там фургон марки Mercedes столкнулся с грузовиком, практически залетев под него. Также в результате удара были повреждены разделитель полос и дорожные указатели, пишет publika.md.

Судя по снимкам с места происшествия, фургон от удара оказался практически уничтожен, а по трассе разлилось дизельное топливо из бака грузовика.

На место прибыли полиция и “скорая помощь”. Информации о пострадавших либо жертвах на данный момент нет.

Полиция проводит расследование.

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