Серьезное ДТП в Магдачештах: фургон столкнулся с грузовиком (ФОТО, ВИДЕО)

Авария произошла сегодня, 18 мая, на трассе Кишинев-Оргеев на выезде из вышеуказанного села.
Там фургон марки Mercedes столкнулся с грузовиком, практически залетев под него. Также в результате удара были повреждены разделитель полос и дорожные указатели, пишет publika.md.
Судя по снимкам с места происшествия, фургон от удара оказался практически уничтожен, а по трассе разлилось дизельное топливо из бака грузовика.
На место прибыли полиция и “скорая помощь”. Информации о пострадавших либо жертвах на данный момент нет.
Полиция проводит расследование.
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