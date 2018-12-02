Серьезное ДТП в Кишиневе: двух женщин сбили на тротуаре (ВИДЕО)

Две женщины в возрасте 48 и 69 лет оказались в тяжелом состоянии в больнице после того, как на них наехала машина. Инцидент произошел на Московском проспекте.

Как рассказал свидетель происшествия, пострадавшие выходили из магазина, когда водитель, существенно превысивший скорость, вылетел с проезжей части через бордюр и совершил на них наезд на тротуаре. Женщин с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Известно, что водителю 22 года. Степень его наказания будет зависеть от тяжести причиненных жертвам травм, пишет publika.md.

Обстоятельства происшествия выясняются.