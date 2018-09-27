Серьезное ДТП в Дрокиевском районе: машины оказались всмятку (ФОТО)

Инцидент произошел этим днем между селами Пеления и София. Два автомобиля столкнулись после того, как один из них выехал на встречную полосу.

По словам пресс-секретаря ИП Дрокия Лилии Харя, водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Mercedes. В результате удара водители в возрасте 48 и 58 лет соответственно не пострадали, пишет unimedia.info.

Правоохранители говорят, что ни один из мужчин не был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии выясняются.