Серьезное ДТП в Дрокиевском районе: машины оказались всмятку (ФОТО)

Серьезное ДТП в Дрокиевском районе: машины оказались всмятку (ФОТО)

Инцидент произошел этим днем между селами Пеления и София. Два автомобиля столкнулись после того, как один из них выехал на встречную полосу. 

По словам пресс-секретаря ИП Дрокия Лилии Харя, водитель Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Mercedes. В результате удара водители в возрасте 48 и 58 лет соответственно не пострадали, пишет unimedia.info.

Правоохранители говорят, что ни один из мужчин не был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства аварии выясняются.

 

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