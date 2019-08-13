Серьезное ДТП на Балканском шоссе: есть пострадавший (ФОТО, ВИДЕО)

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Водитель легкового авто попал в больницу после того, как его транспортное средство столкнулось с микроавтобусом. Авария произошла вчера на Балканском шоссе. Из-за ДТП в этой зоне образовалась пробка.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса не учёл расстояние. В результате столкновения водитель легкового авто попал в больницу с лёгкими травмами, пишет publika.md.

Водитель микроавтобуса отказался делать какие-либо заявления. Виновному в инциденте грозит штраф в 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.