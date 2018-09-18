Серьезная авария в Приднестровье: у машины с двумя детьми в салоне отлетело колесо (ФОТО)

Серьезная авария в Приднестровье: у машины с двумя детьми в салоне отлетело колесо (ФОТО)

Авария произошла в районе села Бутучаны. Volkswagen-Passat под управлением 40-летнего жителя Рыбницкого района следовал по трассе Тирасполь-Каменка. Помимо водителя в салоне находились ещё четверо пассажиров, двое из которых – дети.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, по пути у иномарки отлетело правое заднее колесо. Проехав несколько метров, автомобиль опрокинулся. В результате происшествия водитель и взрослые пассажиры, мужчина 42 лет и женщина 61 года, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всех участников аварии скорая помощь доставила в Центральную районную больницу.

По имеющимся сведениям, дети 2,5 лет и полугода не пострадали. По факту ДТП проводится разбирательство.

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