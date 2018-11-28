Серьезная авария в Новых Аненах: микроавтобус перевернулся, оба водителя в тяжелом состоянии

Серьезная авария в Новых Аненах: микроавтобус перевернулся, оба водителя в тяжелом состоянии

ДТП произошло вечером 28 ноября на трассе R-2 на выезде из города Новые Анены. 

Как рассказала в комментарии для портала realitatea.md пресс-секретарь Инспектората полиции Новых Анен Сильвия Ветку, в микроавтобус марки Mercedes, за рулем которого находился 56-летний мужчина, влетела машина марки Dacia с 20-летним водителем. По предварительным данным, последний не уступил дорогу микроавтобусу на выезде с второстепенной дороги.

В результате удара Mercedes перевернулся. 54-летняя пассажирка микроавтобуса, жена водителя, получила первую медицинскую помощь на месте ДТП. Оба водителя были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Обстоятельства аварии выясняются.

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