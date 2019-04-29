Серьезная авария в Единцах: 24-летняя девушка погибла на месте

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Помощь спасателей понадобилась сегодня ночью на трассе вблизи села Теребна Единецкого района. Автомобиль марки Opel Vectra попал в ДТП и врезался в дерево.

Спасателям пришлось вызволить из машины двух человек – водителя, который был доставлен в больницу с различными травмами, и 24-летнюю девушку, которая погибла на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Всего за последние сутки спасатели и пожарные пришли на помощь в 50 рисковых ситуациях. Речь идет о возгораниях, заблокированных дверях, а также операциях по вызволению из машин. В мероприятиях были задействованы 224 сотрудника ГИЧС и 62 специализированные машины.