Серьезная авария с участием нескольких машин произошла у Ставчен (ФОТО)

ДТП случилось сегодня, 23 декабря, во второй половине дня.
Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, в аварии оказались задействованы сразу не менее трех автомобилей.
По свидетельствам очевидцев, первое столкновение произошло после того, как один из водитель одного из автомобилей потерял контроль над управлением.
О пострадавших в результате ДТП на данный момент не сообщается. Полиции предстоит установить точные причины аварии и ее виновников.
Фото: gbmnews.md.
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