Серьезная авария с участием нескольких машин произошла у Ставчен (ФОТО)

ДТП случилось сегодня, 23 декабря, во второй половине дня.

Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, в аварии оказались задействованы сразу не менее трех автомобилей.

По свидетельствам очевидцев, первое столкновение произошло после того, как один из водитель одного из автомобилей потерял контроль над управлением.

О пострадавших в результате ДТП на данный момент не сообщается. Полиции предстоит установить точные причины аварии и ее виновников.

Фото: gbmnews.md.