Серьезная авария на севере: пострадали два человека (ФОТО)

Серьезная авария на севере: пострадали два человека (ФОТО)

Два человека попали в больницу с травмами различной степени тяжести после того, как автомобили, в которых они ехали, столкнулись. Инцидент произошел минувшим вечером между селами Рэкэрия и Реча Рышканского района. 

Как пишет realitatea.md, автомобиль Opel Astra, которым управлял 31-летний мужчина и который направлялся в сторону Бельц, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, за рулем которого был 40-летний водитель. Удар был настолько сильным, что микроавтобус выкинуло за пределы проезжей части.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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