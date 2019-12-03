Серджиу Бурдужа – новый врио директора Таможенной службы

Серджиу Бурдужа – новый врио директора Таможенной службы

Серджиу Бурдужа стал новым временно исполняющим обязанности директора. Сегодня коллективу ведомства его представил вице-премьер Сергей Пушкуца. 

Серджиу Бурдужа ранее занимал должность советника министра и финансов, а также был главой Управления финансового контроля и аудита в рамках этого же министерства. Кроме того Бурдужа работал в СИБ и в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Стоит отметить, что должность директора Таможенной службы остается вакантной. Ни один из потенциальных кандидатов на этот пост не прошел объявленный ранее конкурс на замещение этого поста.

 

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