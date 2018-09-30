Сердечные заболевания – на первом мести среди причин смерти молдаван

Сердечные заболевания занимают первое место среди причин смерти населения в Республике Молдова. Они составляют почти 57%. Данные представлены Национальным агентством общественного здравоохранения (НАОЗ) в контексте Всемирного дня сердца, который отмечается 29 сентября, передает IPN.

Согласно НАОЗ, несмотря на то, что наблюдается медленное снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, тем не менее он остается достаточно высоким. В 2007 году было зарегистрировано 676 смертей на 100 000 жителей, в то время как в 2017 году этот показатель составил 605. В структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний преобладает ишемическая болезнь сердца, сосудов головного мозга, острый инфаркт миокарда и гипертоническая кардиомиопатия.

НАОЗ отмечает, что существует несколько факторов риска, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом. Речь идет о диабете, возрасте, высоком кровяном давлении, физической бездеятельности, нездоровой диете, курении, холестерине и ожирении. Специалисты утверждают, что бремя сердечно-сосудистых заболеваний может быть уменьшено только в том случае, если люди смогут контролировать свое здоровье сердца.

В то же время власти должны понимать масштабы проблемы и участвовать в инвестировании в наблюдение и мониторинг сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимы стратегии борьбы с курением, сборы за сокращение потребления продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, стратегии сокращения потребления алкоголя и содействия здоровому питанию в детских учреждениях.

Во всем мире заболевание сердца ежегодно убивает 17,7 миллионов человек. Около 80% населения приходится на страны с низкими и средними уровнями доходов.