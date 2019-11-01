Серафим Урекян: Приходите на выборы! Голосуйте за Иона Чебана! (ВИДЕО)

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В последние 15 лет столичная власть была чересчур политизированной. Пришло время, чтобы к руководству городом пришел настоящий хозяйственник, который положит конец разрушению Кишинева. Так считает бывший градоначальник Серафим Урекян. На предстоящих в воскресенье выборах генерального примара он проголосует за Иона Чебана, и призывает к этому всех граждан.



Урекян обратился к гражданам с улицы Измаил. Ровно 20 лет, в 1999 году, в День города, когда он возглавлял Кишинев, состоялось открытие этой улицы после реконструкции. Бывший генпримар вспоминает, в каком приподнятом духе было население Кишинева – в церемонии сдачи в эксплуатацию участвовало порядка 400 тысяч человек. С тех пор, с сожалением отмечает Урекян, молдавская столица ужасно деградировала и кардинально изменила “свое лицо”.

– Мы были одной из самых уважаемых столиц европейских стран. В 1999 году нас наградили Почетным знаменем Совета Европы, в 2003 – Золотым знаком СЕ. Это была самая зеленая столица Европы. А сейчас я просто с ужасом смотрю, во что превратили наш любимый белокаменный город за последние 15 лет, – сказал Урекян.

Бывший генпримар считает, что все жители муниципия должны сделать правильный выбор, от которого зависит дальнейшее развитие Кишинева. В ближайшее воскресенье Серафим Урекян проголосует за кандидата ПСРМ Иона Чебана, и призывает к этому всех граждан.

– Я призываю отдать свой голос за того, кто знает город, у кого есть поддержка на “верхних этажах” страны, и думаю, что, имея поддержку в Муниципальном совете, сможет решить проблемы нашего города. Я отдам свой голос за Иона Чебана и призываю вас всех сделать этот выбор. Я призываю вас всех быть ответственными, преодолеть свои амбиции, прийти в воскресенье на выборы и не позволить решить свою судьбу кому-то другому. Это наше будущее, это будущее наших близких, наших детей и наших внуков. Любите свой город, любите столицу РМ! Приходите на выборы, голосуйте за Иона Чебана! – призвал Серафим Урекян.