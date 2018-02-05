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Семью из Криулянского района в третий раз ограбили одни и те же воры

Семью из Криулянского района в третий раз ограбили одни и те же воры

На этот раз грабители унесли 240 тысяч леев. Полиция пока не нашла злоумышленников.

Семью из села Чимишены ограбили уже в третий раз. Преступники пробрались в дом, пока хозяйка была на работе, пишет unimedia.info.

По предварительной информации, жертва повторяющихся ограблений работает бухгалтером в Ассоциации сбережений и займов.

На данный момент правоохранительные органы пытаются найти наглых преступников. По информации полиции, это те же самые люди, что ранее ограбили семью уже дважды.

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