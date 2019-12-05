Семью иностранцев с поддельными паспортами задержали в аэропорту

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Пограничники задержали трёх граждан Ирака по подозрению в предъявлении поддельных документов. Инцидент произошёл вчера вечером в международном аэропорту Кишинёва.

Трое пассажиров рейса “Стамбул-Кишинёв” – мать, отец и сын – предъявили паспорта с признаками подделки. Документы были выданы хорватскими властями. Во время дополнительных проверок в багаже ​​мужчины были обнаружены подлинные иракские паспорта, а также некоторые сомнительные документы, выданные властями Хорватии.

Документы были изъяты и отправлены на экспертизу. Супруги и их сын направлялись в Париж, однако не смогли внятно объяснить, почему предъявили на контроле подделанные удостоверения личности.

Правоохранители составили протокол о нарушении. Иностранным гражданам было отказано во въезде и транзите через Молдову.