Семья скончавшегося в столичной больнице мужчины обвиняет медработников в том, что они были пьяны (ВИДЕО)

Мужчина поступил с пневмонией, однако спустя два дня скончался.

Родственники умершего в больнице «Святая Троица» 63-летнего мужчины обвиняют врачей и медсестер в халатности. По их словам, медработники были пьяны, так как отмечали день рождение. В результате этого медперсонал не смог оказать должную помощь, и пациент скончался. Администрация, в свою очередь, отрицает обвинения и отмечает, что нетрезвой была только одна из медсестер.

Началось все с того, что в понедельник пожилой мужчина поступил в больницу с пневмонией. Судя по видео, отпраздновавшие день рождение медработники не слишком были рады новому больному. Медсестра, увидев, что ее снимают, стала ударять по телефону, на который дочь скончавшегося мужчины снимала видео. Затем сотрудница больницы заперлась в помещении, сообщает protv.md.

Впоследствии семья пациента вызвала полицию, которая доставила двоих медсестер в наркологический диспансер для прохождения теста на алкоголь. Кроме того, одна из них предоставила сотрудникам правоохранительных органов чужое удостоверение.

Родственники скончавшегося мужчины говорят, что история обернулась трагедией, так как выпившая медсестра водила пациента из отделения в отделение, не предоставив ему инвалидное кресло. После этого состояние больного ухудшилось. В результате, он умер от остановки сердца.

— Его отвели на второй этаж. Потом подошла еще одна женщина, которая была в состоянии алкогольного опьянения, и сказала, чтобы поднялись наверх. Там другая женщина также спала с отекшими глазами. В тот вечер не только одна медсестра употребила, — отметила дочь умершего пациента Лилиана Талпа.

Пресс-секретарь больницы «Святая Троица» Михаела Ботнарь заявила, что ни один из врачей, который оказал помощь больному, не был пьян. Проверка показала, что в нетрезвом состоянии находилась только медсестра, которая водила его по отделениям.

Руководство больницы инициировало расследование. В случае, если вина медсестры будет доказана, ее уволят.

Ранее заключенный скончался в реанимации столичной больницы Св. Троицы.