Семья президента решила помочь обрести крышу над головой еще одной нуждающейся семье (ФОТО, ВИДЕО)

Семья президента решила помочь обрести крышу над головой еще одной нуждающейся семье (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон отправился сегодня с рабочей поездкой в Хынчештский и Чимишлийский районы, где у главы государства запланированы встречи с многодетными семьями и супругами-долгожителями, посещение детского сада, винного завода в селе Валя-Пержей и аграрного кооператива Basan Agro. Кроме того, будет проведена инспекция процесса реставрации монумента павшим героям в селе Троицкое.

Первым пунктом поездки стала встреча с семьей Николая и Елены Манкаш из села Дрэгушений Ной Хынчештского района. Они остались без крыши над головой после того, как недавно пожар уничтожил их дом.

– В этой семье растут пятеро детей, из которых три школьника и два дошкольника. В настоящее время они ютятся в летней кухне в трудновообразимых условиях. Семье были переданы предметы личной гигиены, продукты питания, игрушки и другие предметы первой необходимости. Кроме того, вместе с первой леди страны Галиной Додон приняли решение начать кампанию по сбору средств с целью приобретения жилья для семьи Манкаш до зимы, – сообщил Игорь Додон. 

Желающие оказать финансовую помощь этой семье могут сделать перечисление на следующий банковский счет:

B.C. Mobiasbancă – OTP Group
Код BIC: MOBBMD22
Имя клиента: MANCAS NICOLAE

Персональный код IDNO: 2008020004871
Счет IBAN (в молдавских леях): MD81MO2259ASV49726747100

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