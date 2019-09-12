Семья президента решила помочь обрести крышу над головой еще одной нуждающейся семье (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон отправился сегодня с рабочей поездкой в Хынчештский и Чимишлийский районы, где у главы государства запланированы встречи с многодетными семьями и супругами-долгожителями, посещение детского сада, винного завода в селе Валя-Пержей и аграрного кооператива Basan Agro. Кроме того, будет проведена инспекция процесса реставрации монумента павшим героям в селе Троицкое.

Первым пунктом поездки стала встреча с семьей Николая и Елены Манкаш из села Дрэгушений Ной Хынчештского района. Они остались без крыши над головой после того, как недавно пожар уничтожил их дом.

– В этой семье растут пятеро детей, из которых три школьника и два дошкольника. В настоящее время они ютятся в летней кухне в трудновообразимых условиях. Семье были переданы предметы личной гигиены, продукты питания, игрушки и другие предметы первой необходимости. Кроме того, вместе с первой леди страны Галиной Додон приняли решение начать кампанию по сбору средств с целью приобретения жилья для семьи Манкаш до зимы, – сообщил Игорь Додон.

Желающие оказать финансовую помощь этой семье могут сделать перечисление на следующий банковский счет:

B.C. Mobiasbancă – OTP Group

Код BIC: MOBBMD22

Имя клиента: MANCAS NICOLAE

Персональный код IDNO: 2008020004871

Счет IBAN (в молдавских леях): MD81MO2259ASV49726747100