Семья президента посетила Женский монастырь и Храм Рождества Христова в селе Вэрзэрешть (ФОТО)

Семья президента посетила Женский монастырь и Храм Рождества Христова в селе Вэрзэрешть (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон вместе с супругой и младшим сыном Нику посетили сегодня старейший монастырь в нашей стране – Женский монастырь в селе Вэрзэрешть Ниспоренского района – и расположенный здесь же Храм Рождества Христова. Додон принял решение оказать Монастырю финансовую помощь для ремонта кровли.

Глава государства рассказал, что в нынешнем году Монастырь отмечает 600-летие со дня основания. Его первое упоминание в документах относится к 25 апреля 1420 года – это была грамота, выданная Господарем Молдовы Александром Добрым. Президент поздравил верующих с юбилеем монастыря, пожелал душевного спокойствия и здоровья. Вместе с прихожанами он помолился за мир в стране и благополучие народа.

– Православная церковь – одна из духовных опор нашей страны, а мы должны сохранить и передать потомкам наши национальные ценности, – написал президент на своей странице в соцсети.

После этого Игорь Додон вместе с супругой и сыном навестили семью священника Николая Каркилана, который служит в церкви села Вэрзэрешть. У него пятеро детей в возрасте от 10 до 20 лет. От Благотворительного фонда Din Suflet семья президента передала им различные подарки, в том числе игрушки, книги и продукты питания.

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