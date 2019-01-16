Семья президента поможет с операцией и реабилитацией двухлетнему малышу, проглотившему батарейку

Кроме того, чета Додон покроет расходы на транспорт и проживание для всех сопровождающих.

Семь месяцев назад Марку Казаку из Резины проглотил маленькую батарейку, которая разъела пищевод и трахею, образовав в них отверстия, в результате чего малыш находится в больнице, а кормить его можно только через назогастральный зонд.

После обращений и консультаций во многих больницах страны и за рубежом стало известно о том, что мальчика оперируют в Московской детской больнице имени Филатова. Хирургическая операция запланирована на конец января и обойдётся в 21 тысячу долларов – неподъемные для семьи Казаку деньги. На помощь решили прийти Игорь и Галина Додон.

– Вместе с супругой приняли решение выплатить недостающую для операции сумму от имени Благотворительного фонда “Din suflet”. Кроме того, мы покроем расходы на транспорт и проживание для сопровождающих, а также оплатим курс реабилитации – сообщил глава государства.