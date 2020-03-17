Семья попала в аварию в Тирасполе. Пострадал водитель

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ДТП, в результате которого травмы получил 37-летний мужчина, произошло в селе Ново-Комиссаровка Дубоссарского района. Водитель попытался обогнать попутный автомобиль, но не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В момент столкновения в машине находились ещё женщина и ребёнок. Пассажиры не пострадали. Водителя госпитализировали в районную больницу с черепно-мозговой травмой и резаной раной шеи, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина сел за руль в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование это подтвердило.

Другие обстоятельства выясняются.