Семья молдаван попала в ДТП в Румынии: у их машины лопнуло колесо

Семья молдаван попала в ДТП в Румынии: у их машины лопнуло колесо

Авария случилась сегодня, 3 июня, неподалеку от города Ынсурэцей.

В автомобиле находились трое граждан Молдовы – муж, жена и 12-летний ребенок. В какой-то момент у машины лопнуло колесо, 45-летний молдаванин не смог справиться с управлением, автомобиль съехал с трассы и перевернулся, пишет antena3.ro.

По словам пресс-секретаря полиции Брэилэ Лауры Дан, в результате ДТП пострадали все трое молдаван, находившихся в автомобиле. Все они были доставлены в больницу.

Проверка показала, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения.

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