Семья из Оргеева пережила ужас: в их дом среди ночи проникли два грабителя (ВИДЕО)

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Женщина, её сын и внуки пережили минуты кошмара, когда в дом, где они находились, забрались два грабители. Всё произошло среди ночи, когда все члены семьи спали. Сейчас женщина боится за свою жизнь и за своих близких, так как полиция задержала только одного подозреваемого.

Инцидент произошёл в селе Бранешты Оргеевского района, пишет jurnal.md. По словам потерпевшей, полиция прибыла на место происшествия только спустя час. Представители полиции объясняют это большим расстоянием до села. При том, что от Оргеева до Бранешт не больше 20 км. Потерпевшая рассказывает, что в тот день она находилась дома с сыном и тремя внуками. Приблизительно в 23.00 в доме погас свет и послышался шум. Женщина сразу позвонила в Службу 112.

По словам пострадавшей, в дом вошли два человека, но полиции удалось задержать только одного, которого после она опознала. В связи с этим она беспокоится за свою жизнь и жизнь своих родных. Дети с ужасом вспоминают эту ночь. Соседка семьи стала свидетелем происходящего. Но потерпевшая говорит, что её не опросили и не вызвали в полицию для дачи показаний.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева Ирины Бурдужан, по данному делу было возбуждено уголовное расследование, а второй подозреваемый находится в розыске.

Напомним, что несколько дней назад в этом же селе 74-летнюю пенсионерку изнасиловал 25-летний парень.