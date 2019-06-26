Семья из Молдовы попала в ДТП на подъезде к границе: водитель заснул за рулём

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Автомобиль, в котором находилась семья молдаван, попал в ДТП и опрокинулся в кювет. Инцидент произошёл всего в нескольких сотнях метров от пропускного пункта “Албица”.

Водитель заснул за рулём, в результате чего машина съехала с дороги, проехала по полю около 80 метров и перевернулась. Находившиеся в салоне отец, мать и семилетний ребёнок чудом не пострадали, пишет unica.md со ссылкой на vremeanoua.ro.

Бригада спасателей доставила троих пострадавших в местную больницу, однако серьёзных травм никто не получил. Как удалось выяснить, водитель устал от долгой дороги и заснул за рулём.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.