Семья из Кишинёва, пострадавшая от врачебной ошибки, получит компенсацию в размере 250 000 леев

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Две хорошо известные в Кишинёве частные клиники, предоставляющие услуги ультразвуковых исследований, обязаны выплатить семье Порчулян ущерб в размере 250 000 леев. Решение было вынесено вчера Верховным судом. Речь идёт о медицинском центре “Modus Vivendi” и частной клинике “Sănătate EVP”.

Госпожа Порчулян заявила в суде, что во время беременности провела пять сеансов УЗИ в указанных клиниках. Никто из врачей не заметил, что у плода порок сердца. Когда ребёнок родился в 2011 году, врачи сказали матери, что малыш вряд ли проживёт больше трёх дней, передаёт deschide.md.

Обеспокоенные супруги собрали большую сумму денег и через несколько дней уехали в Киев, где ребёнку сделали операцию. Украинские врачи сказали, что подобные пороки развития могут быть обнаружены при ультразвуковом обследовании буквально на первых неделях беременности. Таким образом, Апелляционный суд Кишинёва признал вину молдавских врачей.

Семья Порчулян предъявила в суде счета на сумму 24 799 евро, которые потребовались на операцию и выздоровление ребёнка. В дополнение к этой сумме супруги запросили у двух клиник 700 000 леев за возмещение морального вреда. Таким образом, указанным медцентрам придётся выплатить пострадавшей семье более 243 000 леев.