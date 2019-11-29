Семья из Бендер отравилась угарным газом: один человек погиб (ФОТО)

Семья из Бендер отравилась угарным газом: один человек погиб (ФОТО)

В Бендерах семья из четырёх человек отравилась угарным газом. Минувшим днём в доме начались перебои в работе газового котла отопления, но при этом отключать его не стали. Ближе к утру домочадцы стали плохо себя чувствовать.

Первой проснулась 30-летняя девушка. Она обнаружила мать и отца без сознания. Мужчина умер, а пожилую женщину забрали в реанимацию, передаёт novostipmr.com.

В доме также находилась 10-летняя девочка. Ей и маме госпитализация не понадобилась.

Выяснилось, что в доме были засорены вентиляционные каналы. Сейчас эксперты устанавливают точную причину случившегося.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md