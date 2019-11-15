Семья из Афганистана намеревалась незаконно пересечь молдавскую границу и дать крупную взятку, чтобы попасть в Германию

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Органы правопорядка помешали планам четырёх граждан Афганистана, среди которых двое несовершеннолетних. Иностранцы пытались незаконно попасть в одну из стран Европейского союза. Нарушители были задержаны в секторе Пограничной полиции Валя Маре.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, семья иностранцев пыталась незаконно пересечь молдо-румынскую границу. В результате следственных мероприятий была установлена дата, когда семья, состоящая из двух взрослых и двух детей (17 и 2 лет), намеревалась покинуть территорию РМ. Кроме этого, было установлено, что некоторые иностранные граждане после того, как попадают на территории других стран, просят политическое убежище.

Семья иностранных граждан была задержана в приграничной зоне, вблизи села Костулень Унгенского района. В ходе допроса нарушители рассказали, что в их родном городе существует много террористических элементов, поэтому они решили попасть в Германию через Румынию. Но для того, чтобы оказаться в соседней стране, им необходимо было заплатить 8 000 евро. Примечательно, что их 17-летний сын ранее уже пытался пересечь молдо-румынскую границу.

Пограничная полиция, СИБ и прокуратура Кишинёва призывают иностранных граждан, намеревающихся совершить аналогичные нарушения, отказаться от этих замыслов.