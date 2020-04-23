Семьи с детьми могут в электронном виде подавать заявления на получение пособий

Семьи с детьми могут в электронном виде подавать заявления на получение пособий

Родители могут подавать заявления в электронном виде на получения ряда пособий по воспитанию детей. Национальная касса социального страхования (НКСС) ввела дополнительную опцию для ежемесячного пособия на воспитание детей в возрасте до двух лет и двух месяцев, передаёт diez.md.

Так, на официальном сайте НКСС или на портале государственных услуг семьи с детьми могут подавать в электронном формате заявление на установление следующих видов пособий:

  • единовременное пособие по рождению ребенка;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, а также 2 лет и 2 месяцев (для застрахованных лиц);
  • ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 2 лет (для незастрахованных лиц); 
  • пособие по отцовству;
  • ежемесячное пособие на содержание двоих или более детей, рожденных от одной беременности, до достижения ими возраста трех лет.

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