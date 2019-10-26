Семеро студентов жестоко избили двух молодых людей в Сквере Кафедрального собора: один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии

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Семеро студентов напали на двух 20-летних парней, чтобы украсть их велосипеды. Инцидент произошёл в четверг, 24 октября, в Сквере Кафедрального собора в центре столицы. Один из пострадавших был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Сейчас он находится в отделении нейрохирургии Института скорой помощи.

По словам матери пострадавшего, полиция задержала нападавших, но сразу отпустила на свободу. Замначальника ИП Буюкан утверждает, что такое решение было принято следователями, так как подозреваемых посчитали не опасными для общества, передаёт deschide.md. Один их пострадавших рассказал, что семеро пьяных молодых людей напали на них, отобрали велосипеды, после чего стали избивать руками и ногами. Затем злоумышленники сбежали.

Свидетели произошедшего немедленно вызвали полицию и скорую помощь. Второму потерпевшему повезло больше, он отделался легкими травмами. В ИП Буюкан отметили, что нападавшие являются студентами.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.