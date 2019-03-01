Семейного врача из Калараша поймали пьяным за рулём: в таком состоянии он направлялся к пациенту (ВИДЕО)

Семейного врача из Калараша поймали пьяным за рулём: в таком состоянии он направлялся к пациенту (ВИДЕО)

Патрульные инспекторы остановили 60-летнего врача, который был за рулём служебной машины. Горе-доктор ехал на вызов.

В ходе беседы патрульные почувствовали, что от водителя исходит запах алкоголя, поэтому его сопроводили в Инспекторат полиции. Позже было установлено, что в выдыхаемом воздухе доктора содержится 0,43 мг/л чистого алкоголя, пишет tvrmoldova.md. Врач не признал того, что употреблял спиртные напитки, поэтому у него были взяты пробы в Наркологическом центре Кишинёва.

В зависимости от результатов будет принято решение, какое юридическое «лечение» получит доктор от полиции.

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