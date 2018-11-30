Семейное ЧП в Бельцах: агрессивный сын избил родителей и бабушку

Молодой бельчанин попал в руки полиции после того, как вчера вечером избил бабушку и отца, а мать ранил ножом.

24-летний нападавший проживал в квартире с родственниками. Конфликт начался после того, как он поссорился с бабушкой.

Как заявила для deschide.md пресс-офицер Инспектората полиции Бэлць Евгения Молчанов, 29 ноября около 19:00 полицейские прибыли на улицу Львов после сигнала о том, что 24-летний парень напал на своих родственников.

Молодой человек не находился в состоянии алкогольного опьянения. Он проживал со своей семьей в одной квартире. Накануне вечером он поссорился с бабушкой, которой начал вербально и физически угрожать. Отец и мать вмешались, однако их мужчина тоже избил. Задержанного доставили в полицию, а потерпевших — в больницу, — уточнила Молчанов.

До сих пор неизвестно, из-за чего вспыхнул конфликт. На имя задержанного было заведено уголовное дело. Агрессору грозит тюремное заключение сроком от 5 до 12 лет.