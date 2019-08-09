Семейная ссора завершилась трагедией: отец нанёс ножом смертельный удар сыну

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Тревожное сообщение из Паркан в дежурную часть УВД г. Бендеры поступило 7 августа. По словам сельчанина, ставшего очевидцем трагедии, его приятель ненадолго зашел домой и через непродолжительное время выбежал в крови, держась за сердце.

Пройдя несколько шагов, пострадавший упал навзничь. Бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины, передаёт mvdpmr.org.

В ходе разбирательства было установлено, что 34-летний сельчанин был в гостях у соседей, вместе распивали спиртные напитки. Компания планировала продолжить отдых ночной прогулкой на теплоходе. Когда мужчина зашёл домой переодеться, возник конфликт с его 57-летним отцом. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Словесная перепалка быстро переросла в скандал, пишет источник. В порыве злости сын ударил родителя. В ответ тот схватил кухонный нож инанёс удар в область сердца.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.