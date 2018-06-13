Семейная ссора в Приднестровье едва не завершилась преступлением

В непростых взаимоотношениях пожилой пары, проживающей в селе Чобручи, разбирается участковый инспектор милиции.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, конфликт между мужем и женой произошёл около полуночи в их частном домовладении. Ссору спровоцировал 61-летний глава семьи, находившийся в состоянии изрядного подпития.

Дебошир оскорбил спутницу жизни нецензурной бранью. Однако этого мужчине показалось мало, и он схватился за нож. Угрожая убийством, скандалист сделал несколько шагов по направлению к жертве. Выбежав во двор, перепуганная 60-летняя женщина позвонила в милицию.

Участковый приструнил разбушевавшегося сельчанина. С ним проводится профилактическая работа.