Семейная драма: гражданку Молдовы убил в Португалии бывший муж

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43-летний мужчина смертельно ранил ножом в Португалии бывшую супругу. Инцидент произошёл 29 декабря у дома, где проживала 38-летняя жертва.

В полицию сообщили соседи семейной пары. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали смерть жертвы, пишет jurnal.md.

По данным местных СМИ, погибшая проживала в Португалии со своим 20-летним сыном. На протяжении трёх лет женщина работала в прачечной.

Правоохранители задержали злоумышленника у него дома, в квартале от дома жертвы. Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.