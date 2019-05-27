Семь с половиной тысяч мешков с песком дополнили дамбу в 3 километра в Крокмаз (ФОТО)

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Дамба длиной в 3 километра между сёлами Крокмаз и Тудора была укреплена с помощью ещё 7 500 мешков песка, которые спасут жителей населённых пунктов от роста уровня воды в реке Днестр.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, высота дамбы составляет около одного метра. Вчера, 26 мая, спасатели, карабинеры и солдаты укрепили дамбу ещё на 650 метров. Сегодня, 27 мая, работы на участке продолжаются, специалистам предстоит использовать ещё 2 100 мешков песка. Кроме этого, сотрудники Государственной администрации автомобильных дорог перевезли 1 900 квадратных метров глины и щебня.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает следить за уровнем воды в водах Днестра и Прута, проверяет опасные участки и информирует жителей о возможных рисках наводнения. Стоит отметить, что в полевом лагере работают около 300 человек, а в укреплении дамбы задействовано 97 единиц спецтехники.

Напомним, что ГИЧС создал кризисную ячейку, которая предпринимает все необходимые меры по предотвращению угрозы наводнения у рек Днестр и Прут. В работах задействованы представители ГИЧС, Вооружённых сил, Агентства «Воды Молдовы», Агентства публичной собственности, Государственной администрации автомобильных дорог, Генерального инспекторат полиции и Генерального инспектората карабинеров.