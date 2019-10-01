Семь лет тюрьмы грозит девушке, виновной в ДТП на Буюканах

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Предварительными причинами аварии в секторе Буюканы, в результате которой погиб один человек и 20 получили различные травмы, являются превышение скорости и пересечение улицы на красный сигнал светофора. Водитель автомобиля модели Porsche Cayenne, которая стала виновницей аварии, госпитализирована в реанимацию. Если её признают виновной, ей грозит семь лет лишения свободы.

Врач Больницы скорой помощи отметил, что женщина госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии. Он не предоставил какие-либо подробности, однако отметил, что не знает, была ли женщина в состоянии алкогольного опьянения во время столкновения. По словам сотрудников правоохранительных органов, если водителя Porsche признают виновной, ей грозит лишение свободы с аннулированием водительского удостоверения, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что 33-летняя женщина, находящаяся за рулем легкового автомобиля модели Porsche Cayenne, официально нигде не работает, воспитывает сына, и это не первое её нарушение правил дорожного движения. Ранее она была неоднократно санкционирована за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В 2017 году ее лишили водительского удостоверения на два года, после столкновения с другим автомобилем. Тогда у женщины концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составляла 1,9 мг/л.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пассажир легкового автомобиля модели Porsche Cayenne скончался и 20 пассажиров троллейбуса получили травмы произошло в понедельник, 30 сентября, на пересечении улиц Алба-Юлия и Онисифор Гибу в секторе Буюканы столицы.