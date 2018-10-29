Семь граждан Бангладеша с ребёнком пытались незаконно переплыть Прут на лодке

Семь граждан Бангладеша с ребёнком пытались незаконно переплыть Прут на лодке

Восемь афроазиатов, среди которых один несовершеннолетний, были задержаны сегодня утром, 29 октября, вблизи реки Прут.

По данным Пограничной полиции, нарушители были обнаружены приблизительно в 500 метрах от линии границы, поле чего их сопроводили в ближайший сектор для проведения проверки, пишет tv8.md. В результате беседы с задержанными было установлено, что они являются гражданами Бангладеша, а среди них есть один несовершеннолетний. Кроме этого, правоохранители нашли лодку, которую группа людей планировала использовать для незаконного прохождения государственной границы.

Представители Пограничной полиции сообщили об инциденте своим коллегам в Румынии для того, чтобы совместно расследовать этот случай и выявить все обстоятельства.

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