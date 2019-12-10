Семь авиакомпаний Молдовы получили запрет на рейсы в ЕС

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Семь авиакомпаний Республики Молдова не получили разрешения на полеты в Европейский союз. Европейская комиссия опубликовала в понедельник, 9 декабря, пересмотренный список компаний, которые не соответствуют международным стандартам безопасности, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии, цитируемом AGERPRES и MOLDPRES.

В числе включенных в этот список компаний – Valan ICC SRL, Aim Air SRL, Air Stork SRL, Megaviation SRL, Pecotox-Air SRL, Terra Avia SRL и Fly Pro SRL, которые зарегистрированы в Республике Молдова. Согласно цитируемому источнику, все авиакомпании Республики Молдова, за исключением Air Moldova, Fly One и Aerotranscargo, были включены в этот список из-за отсутствия надзора со стороны Органа гражданской авиации Республики Молдова, сообщает ЕК.

Согласно пересмотренному списку, опубликованному в понедельник, 115 авиакомпаний получили запрет на полеты в ЕС: 109 компаний, зарегистрированных в 15 странах, – из-за отсутствия надзора со стороны авиационных властей этих стран, и еще шесть – на фоне опасений по поводу безопасности компаний.