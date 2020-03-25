Семь аппаратов ИВЛ переданы в дар больницам Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Семь аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) передал в дар больницам экономический агент. Об этом сообщил сегодня генпримар Кишинева Ион Чебан.

По словам градоначальника, экономический агент откликнулся на просьбы и призывы, адресованные всему обществу. Из этих 7 аппаратов три были переданы в дар Муниципальной детской клинической инфекционной больнице, один – Муниципальной детской клинической больнице имени Валентина Игнатенко и три – Бельцкой муниципальной клинической больнице.

– Благодарю всех, кто помогает нам в этой ситуации, всех, кто звонит нам и предлагает поддержку, – подчеркнул Чебан.

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