Семь аппаратов ИВЛ переданы в дар больницам Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Семь аппаратов ИВЛ переданы в дар больницам Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Семь аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) передал в дар больницам экономический агент. Об этом сообщил сегодня генпримар Кишинева Ион Чебан.

По словам градоначальника, экономический агент откликнулся на просьбы и призывы, адресованные всему обществу. Из этих 7 аппаратов три были переданы в дар Муниципальной детской клинической инфекционной больнице, один – Муниципальной детской клинической больнице имени Валентина Игнатенко и три – Бельцкой муниципальной клинической больнице.

– Благодарю всех, кто помогает нам в этой ситуации, всех, кто звонит нам и предлагает поддержку, – подчеркнул Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md