Село-призрак в Молдове: людям приходится идти пешком сотни метров до ближайшего магазина (ВИДЕО)

Село-призрак в Молдове: людям приходится идти пешком сотни метров до ближайшего магазина (ВИДЕО)

Село Чебановка, входящее в состав коммуны Гринэуц, Рышканского района находится на грани исчезновения.

В населённом пункте осталось всего шесть коренных жителей, которые с ностальгией вспоминают те времена, когда в селе проживали более ста человек, работал магазин, мельница и детский сад, пишет unimedia.info.

– Были и дети, а сейчас остались только старики. Раньше у нас был и детский сад, – рассказал примар Василий Гончар.

Сельчане говорят, что им приходится идти приблизительно 1 км, в соседний населённый пункт, чтобы купить в магазине необходимые продукты. В селе даже нет транспорта.

– Молодым трудно. Они забирают всё и уезжают, оставляя стариков, – говорит один сельчанин.

В последние годы дома в селе Чебановка покупают городские жители в качестве дач и приезжают только летом. По словам местных жителей, дома продаются приблизительно за 20 – 50 тысяч леев. Дома подключены к газу и электроэнергии.

Стоит отметить, что  по данным переписи населения 2004 года в селе Чебановка проживает 40 человек, а до распада СССР – более 100.

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