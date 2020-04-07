Село Бэлчана Хынчештского района вышло из карантина

Село Бэлчана Хынчештского района вышло из карантина

В селе Бэлчана Хынчештского района сегодня был отменён карантин, установленный ранее в связи с увеличением числа коронавирусных инфекций. Об этом на брифинге объявил премьер-министр Ион Кику.

В настоящее время на карантине остаются три населённых пункта: Сороки, Штефан-Водэ и село Карахасань, пишет publika.md.

Напомним, что за соблюдением режима карантина гражданами неустанно следят сотрудники полиции.

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