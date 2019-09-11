Сели за руль пьяными: двум водителям грозит уголовное наказание

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Внимание сотрудников дорожно-патрульной службы привлёк автомобиль Volkswagen, двигавшийся по ул. О. Кошевого. Транспортное средство остановили.

При разговоре с водителем, 37-летним жителем города, автоинспекторы почувствовали резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. В ходе разбирательства было установлено, что в 2017 году мужчину уже привлекали к ответственности за пьяное вождение. Однако административное наказание не остановило горожанина, пишет mvdpmr.org.

Повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и 30-летний рыбничанин. Его автомобиль марки Mazda сотрудники автоинспекции остановили на ул. А. Грибоедова. Согласно заключению медиков, водитель был пьян. Как выяснилось, в этом году на него уже составляли административный протокол по ст.12.8 п.1 КоАП ПМР «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

По обоим фактам проводятся разбирательства.