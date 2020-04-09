«Селекцию» теснит импорт

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О том, что Бельцкий НИИ полевых культур на грани закрытия

Коронавирус, изменивший мир, не повлиял на полевые работы, которые идут в республике полным ходом. Однако аграрии обеспокоены не только эпидемией, но и тем, что Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция» на свои изыскания не получил средств.

Колыбель молдавского зерна

Бельцкий НИИ полевых культур «Селекция» – аксакал научных учреждений страны. В прошлом году институт отметил своё 75-летие. За эти годы селекционеры создали более 400 новых сортов и гибридов различных культур, устойчивых к болезням и вредителям: озимой пшеницы, озимого ячменя, подсолнечника, сахарной свёклы, сои, гороха, вики, фасоли, люцерны и других. Из 400 бельцких разработок в Государственный регистр занесены 168. Только пшеницы более 100 сортов. В агрохозяйствах страны возделывается около полусотни сортов и гибридов селекции бельцкого института.

Расцвет научного учреждения пришёлся на 70-е годы. В 1973 году институт преобразовали в научно-производственное объединение «Селекция» с 14 элитными семеноводческими хозяйствами в разных зонах республики. Они размножали сорта и гибриды, выведенные селекционерами, и обеспечивали отборными семенами всю республику. Кроме того, 80% семян подсолнечника НПО экспортировало в Россию, Белоруссию, Украину, Казахстан, Узбекистан.

Если власти не поддержат отечественную селекцию, если они её ликвидируют, Молдова перейдёт на полную зависимость от импорта. И на покупку иностранных семян аграриям придётся тратить колоссальные средства. А ведь молдавские семена гораздо дешевле, хотя по продуктивности и качеству не уступают зарубежным.

«Усушка» и «утруска» науки

К 2000 году НПО, хотя и потрёпанное плаванием по волнам рыночной экономики, худо-бедно держалось на плаву, но в 2003 году Министерство сельского хозяйства решило реформировать сложившуюся в республике систему обеспечения семенами.

Бельчане с коллегами из НИИ кукурузы и сорго на трёх заседаниях коллегии Минсельхоза доказывали, как важно сохранить отечественное семеноводство. Говорили, что страна, не имеющая собственных семян, теряет продовольственную безопасность. Что, покупая заграничные семена, невозможно знать, как они себя поведут в наших условиях. Дескать, в Молдове иные почвы, климатические условия и зарубежным сортам необходимо время, чтобы к ним адаптироваться. Но селекционеров не услышали. Научно-производственное объединение расформировали, однако пертурбации на этом не закончились.

– Реформа науки началась в 2008 году, когда институт отделили от нашего опытного хозяйства, составной и неотделимой части НИИ с момента его создания, – с горечью рассказывает заведующий отделом систем земледелия НИИ полевых культур «Селекция» доктор хабилитат сельскохозяйственных наук, профессор кафедры природоведения и агроэкологии Бельцкого госуниверситета имени Алеку Руссо Борис Боинчан. – В опытном хозяйстве размножали высококачественные семена новых сортов и гибридов, выведенных нашими селекционерами. Оно стало самостоятельным предприятием – Опытно-технологической станцией Бельц, которую, как и следовало ожидать, вскоре объявили банкротом. Хотя учредителем института и опытного хозяйства является Министерство сельского хозяйства, институтские земли попали в распоряжение Агентства публичной собственности.

Администратор сдал институтские земли в аренду, и никто не контролирует, как они используются, хотя поля относятся к зоне уникальных бельцких чернозёмных почв, единственных в своём роде. Третий год опытные поля не имеют официального статуса, где оговаривалось бы, как они должны эксплуатироваться и на каких условиях. Селекционеры опасаются, что бывшие опытные делянки, которые находятся в городской черте, в любой момент могут перейти из государственной собственности в частные руки. И маловероятно, что на раритетных почвах будут что-то выращивать.

В генетический хлам?

Многие годы государство поддерживало изыскания по селекции полевых культур – пшеницы, ячменя, гороха, сои и других. В конце 2019 года Агентство по науке и развитию при Министерстве образования, культуры и науки объявило конкурс проектов, которые будут реализовывать в ближайшие четыре года. Проект по селекции полевых культур стоимостью около 6 млн леев конкурс не прошёл. У государства не нашлось средств на финансирование отечественной селекции. Чтобы поддержать работы, Минсельхоз выделил на программу по селекции 3 млн леев, которых хватит лишь на несколько месяцев. Как институту дотянуть до уборки полевых культур, в НИИ не знают. Между тем экономический эффект от сортов бельцкого института по самым скромным подсчётам в 30 раз превышает сумму, необходимую для поддержания селекционной программы.

– С декабря прошлого года мы обиваем пороги министерств и ведомств с просьбой помочь, но ни от кого не получили ответа. А тут ещё и коронавирус нагрянул, – сетует замдиректора Бельцкого НИИ «Селекция» доктор наук Ион Боагий. Он сообщил, что, находясь в карантине, составляет списки сотрудников, которых придётся сократить в самое ближайшее время.

Заведующий отделом систем земледелия НИИ полевых культур «Селекция» Борис Боинчан убеждён, что Молдова может навсегда потерять генетический материал, накопленный бельцким НИИ за 75 лет существования.

– Генетический материал института – это огромная коллекция сортов из Европы, Америки, Азии, Австралии. Институт выполнил колоссальную работу, чтобы отобрать приемлемый для наших условий сорт. Некоторым кажется, что создать новый улучшенный сорт просто. На самом деле это очень большая и кропотливая работа. На его выведение уходит как минимум 15 – 17 лет. С уходом селекционеров, которые всю жизнь посвятили выведению отечественных сортов, республика потеряет знания и опыт, без которых молдавскую селекцию полевых культур реанимировать не удастся, – говорит Б. Боинчан.

По мнению учёного, стране придётся импортировать генетически модифицированные семена, так как зарубежные, особенно трансконтинентальные компании, предпочитают завозить их совместно с химическими средствами для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. А это никак не увязывается с перспективами устойчивого развития земледелия в Республике Молдова.

Беда на беде

Страна может потерять научное учреждение, которое занимается выведением семян зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур. Как к такой перспективе относятся в курирующем ведомстве?

По словам государственного секретаря Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды РМ доктора наук Михаила Макидона, о трудностях НИИ «Селекция» знает высшее руководство страны, ответственные лица Минсельхоза. Но сегодня в условиях пандемии коронавируса, когда бюджетные средства идут на борьбу со страшной эпидемией, найти финансирование для института непросто. Однако специалисты профильного ведомства надеются на лучшее, поэтому изыскивают возможности для оказания помощи бельцкому институту. Госсекретарь заверил: его ведомство сделает всё возможное, чтобы не допустить закрытия программы по селекции.

Хочется надеяться, что заверения ответственного лица министерства не разойдутся с делом. Но почему-то за НИИ «Селекция» тревожно…

Мнение Бузового

Что посеешь…

Более полувека я работаю в сельском хозяйстве. Столько же сотрудничаю с Бельцким НИИ полевых культур «Селекция». Каждый год мы берём в институте семена на испытания, чтобы посмотреть, как они себя ведут в условиях нашего хозяйства. Выращиваем и зарубежные сорта полевых культур – французские, канадские, немецкие, американские и другие. В благополучные годы, когда в почве есть влага и погодные условия в пределах нормы, иностранные семена дают высокие урожаи. В этом году они легко пережили тёплую зиму, но на днях ударил весенний морозец – и верхушки закордонной озимой пшеницы подмёрзли. А сортам НИИ «Селекция» – хоть бы что!

Если власти не поддержат отечественную селекцию, если они её ликвидируют, Молдова перейдёт на полную зависимость от импорта и на покупку иностранных семян аграриям придётся тратить колоссальные средства. А ведь молдавские семена гораздо дешевле, хотя по продуктивности и качеству не уступают зарубежным.

В аграрном секторе остались считанные специалисты, имеющие образование и практику. Сельское хозяйство отдано на откуп людям, которые им занимаются, но мало что в нём смыслят. В каждом районе профессионалы руководят всего тремя-четырьмя хозяйствами, а это не более 10 – 20% хозяйств республики. К кому в случае природных катаклизмов обратятся за помощью все другие руководители хозяйств? Отнюдь не к продавцам и дилерам зарубежных сортов семян, а к местным селекционерам, почвоведам, от которых сегодня хотят избавиться.

Никанор Бузовой,

председатель Ассоциации производителей зерна,

глава агропредприятия Agrosfera коммуны Пырлица Унгенского района

Татьяна СОЛОВЬЁВА