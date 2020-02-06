Сельчанин обокрал приятеля, пока того не было дома

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Житель села Красненькое Рыбницкого района обратился в милицию. Пока хозяина не было дома, кто-то побывал в его жилище. Злоумышленник прихватил с собой электрический обогреватель, пластиковый тройник и другие предметы.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 54-летний сельчанин. Как выяснилось, с потерпевшим они неоднократно вместе распивали спиртные напитки.

Похищенное имущество было обнаружено по месту жительства задержанного. По факту кражи возбуждено уголовное дело.